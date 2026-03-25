今月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故について、国が「特別重要調査対象」に選定し、専門家でつくる調査委員会が事故の調査に入ることがわかりました。今月20日、亀山市の新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが乗用車に追突し、車あわせて3台が炎上した事故では、乗用車2台に乗っていた子ども3人を含む6人が死亡しました。国土交通省によりますと、今回の事故を社会的影響が大きいとし