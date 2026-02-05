甘い間食の定番、チョコレート。おいしさだけでなく、カラダにうれしい成分も含まれていることをご存じでしょうか？原料であるカカオ豆にはポリフェノールや鉄などが含まれており、チョコレートも選び方や食べ方を工夫することで、健康づくりの心強い味方になってくれます。今回は、チョコレートに含まれる注目の成分と、健康的に楽しむための食べ方について解説します。【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？チ