METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。本来、外部の刺激から身体を守る「バリア機能」を有している皮膚の健康は、身体の健康と密接に関係している。皮膚を健康に保つことを意識するのは、とても大切だ。※本記事はMETOS監修『