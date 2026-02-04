貝塚EXPO花火実行委員会は、2026年4月4日（土）、大阪府貝塚市の府営二色の浜公園 BLUEPARK および周辺エリアにて、「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka - Nishikinohama」を開催する。大阪・関西万博（EXPO2025）で多くの人が体験した“胸が熱くなる瞬間”や“未来への希望”。その興奮と感動を、2026年春の大阪でもう一度、夜空に描く。本大会の花火は、万博と同規模以上のスケールを掲げ、ワイド約300m以上の展開と、最大10号