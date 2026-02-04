新番組「ブラックオークション」マツコ・デラックスNetflixと初タッグを組む新番組「ブラックオークション 〜禁断の入札〜」が世界独占配信されることが発表されて、話題を呼んでいる。この番組では、マツコが秘密会員制のオークションを行う。何が行われて、誰が落札をするのか、企画の詳細はまだ明らかになっていない。今回のNetflix進出が注目されているのは、それがマツコにとって新しい試みだからだ。【ラリー遠田／お笑