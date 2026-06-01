明石家さんま（70）が5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。過去に名作アニメ「ルパン三世」主人公のルパン役の声優オファーがあったことを認めた。前週に続き、今週も声優ゲスト回。進行を担当する平成ノブシコブシの吉村崇が「ルパン役の候補として、（ビート）たけしさん、さんまさんが候補に上がっていた」と打ち明けた。ルパン三世の初代声優の山田康雄さんが病に倒れたタイミングだといい、後任