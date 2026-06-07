タレントのマツコ・デラックスが７日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。驚がくの体重増減を明かして、スタジオを騒然とさせた。この日は、“ぽっちゃり界”の新たなスターとして、７人組ぽっちゃりアイドル「びっくえんじぇる」が登場した。グループのリーダーのミチ子がぽっちゃりになったきっかけについて拒食症から過食症になったことだと説明。「３カ月で２０キロ太りましたね」と明かしたが、これにマツコが「