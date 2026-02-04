母に会いたい一心で、体調不良をおして帰省しようとしたら、電車の中で急激に悪化。突然の体調不良…手を差し伸べてくれた人は座り込んでしまうほど苦しいなか、声をかけてきた女性が......。神奈川県在住の30代女性・かほこさんの体験談を紹介する。＜かほこさんからのおたより＞当時20代前半だった私は入社2年目に転勤になり、茨城の実家を出て人生初の一人暮らしを始めたばかりでした。慣れない仕事の疲れと食生活の乱れから体