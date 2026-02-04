国籍を巡る議論が尽きないアイリーン・グー(C)Getty Images2022年北京五輪で一躍世界的スターとなった女子フリースタイルスキーの中国代表アイリーン・グー（谷愛凌）を関する国籍問題が、現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪を前に再び注目を集めている。米国生まれの22歳が置かれている立場について、韓国日刊紙『朝鮮日報』が特集記事を掲載した。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性ア