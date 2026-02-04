「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（３日、宜野湾）ＤｅＮＡに新加入した前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が３日、キャンプ地の沖縄・宜野湾市で行われた入団会見に出席した。古巣・阪神について「彼らは素晴らしい友人だと思っています」とリスペクトしつつ「戦いの場ではそうはいかない」と“打倒猛虎”を宣言。敵として相まみえる阪神打線の攻略にも言及した。真新しい背番号「０」のユニホーム。新天地に降り立った