国土交通省大渡ダム管理事務所（高知県）は3日までに、公式Xを更新。貯水率が0％となったダムの写真を公開した。【写真】運用開始以来初めて…貯水率が0％になったダム同事務所は「【大渡ダム貯水率0％に！】」と投稿。続けて「1月31日（土）19時、貯水率が0％となりました。ダム運用開始以来、初めてのことです」と公表した。写真では、水が引いた貯水率0％の最新の写真とともに、100％の時の水が満ちた2枚を公開。「節水へ