2月11日、登山のため、米沢市の西吾妻山に入った高知県の男性(62)の行方が分からなくなっていて、警察などが今後の捜索を検討しています。行方が分からなくなっているのは高知県東洋町の薬剤師・川村俊彦さん（62）です。警察によりますと、川村さんは今月（2月）11日から1人で米沢市の西吾妻山に入ると民間の山岳捜索サービス会社に登山届を出していました。その後、川村さんが職場に出勤していないことを知った親族がこの