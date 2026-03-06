南海トラフ海底地震津波観測網（N―net）のイメージ気象庁は6日、南海トラフ地震に備えた地震・津波観測システム「N―net（エヌネット）」について、沿岸側の海底18地点に設置された地震計の観測データを12日から緊急地震速報に活用すると発表した。速報の発表が最大で6秒程度早まるという。N―netの地震計と津波計が全て、気象庁の地震や津波の情報に使われることになる。気象庁などによると、N―netは、南海トラフ地震の想定