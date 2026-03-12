オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）阪神は１１日、育成２年目の嶋村麟士朗捕手（２２）と支配下契約を締結したと発表した。契約金１０００万円で年俸４２０万円。背番号は「１２８」から「８５」に変更。発表後のオープン戦・西武戦では「９番・捕手」で即スタメン出場。好リードで勝利に貢献した。打てる捕手として期待のかかる若虎が、新たなスタートを切った。（金額は推定）朗報が飛び込んできたのは