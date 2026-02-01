新潟県十日町市で1日午前、空き家の除雪作業をしていた男性2人が排雪する水路に流される事故があり、2人は近くの川で心肺停止の状態で見つかりましたが、その後死亡が確認されました。 死亡したのは、十日町市に住む高野慎一さん(74)と波形静男さん(67)の2人です。1日午前11時20分ごろ、十日町市昭和町地内で「流雪溝に人が流された」と事故の目撃者から警察に通報がありました。事故があった現場はJR十日町駅付近の流雪溝で、2人