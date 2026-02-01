イランの異なる州でそれぞれ爆発が起き、合わせて少なくとも20人が死傷しました。イラン国内ではガス爆発と伝えられていますが、アメリカがイランに軍事的な圧力を強めているなか、当局が国内情勢に神経をとがらせています。イランのメディアなどによりますと、南部ホルムズガン州の州都バンダルアッバースにある高層住宅で1月31日、爆発が起き、1人が死亡、14人が負傷しました。アメリカのトランプ政権との緊張が高まる中、SNS上