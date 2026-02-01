８日投開票の衆院選で、東京都の小池百合子知事が１日午後、都内の小選挙区の自民党候補者の応援に初めて入った。多摩地区の文化施設で行われた個人演説会に小池氏が登壇すると、会場からは大きな拍手がわき起こった。岸田文雄・元首相とも固く握手を交わした。小池氏は１２分間にわたる候補者への応援で、都政運営の順調さに触れた上で「国との連絡役（を担ってもらい）、国と都が連携することが地域の皆さんにプラスになる