12月27日、小池百合子東京都知事がFNNプライムオンラインの単独インタビューに応じ、東京23区の「家庭ゴミ有料化」の構想を明らかにしたことに、SNS上や、著名人からも反発の声があがっている。「小池都知事は、インタビューの中で、人口が減るとゴミも減るという説はむしろ逆で、一人世帯が増えると、ゴミの量は増えると言われていると主張。『そういったことを逆算もしまして、いかにして排出ゴミの排出を抑制していくか、その