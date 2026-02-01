国際自動車が提供する、スマホを振って呼ぶタクシーアプリ「フルクル」は、2月9日の「フルクルの日」から、マッチングしたタクシーが迎車で顧客を迎えにいく方式にアップデートする。●マッチング成立時点で「迎車」状態に変更「フルクル」は、東京都・神奈川県内のサービス提供エリア内で利用できる、スマホを振るだけで近くのkmタクシーを呼べるアプリ。アプリを起動して、乗りたい場所でスマホを振る。顧客の周辺半径500m以