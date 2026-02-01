きのう（31日）岡山市北区のリラクゼーション整体店で、店の女性に刃物を突きつけスマートフォンを奪って逃走した男が、昨夜逮捕されました。 強盗の容疑で緊急逮捕されたのは岡山市中区乙多見のアルバイトの男（23）です。警察によりますと、男はきのう（31日）午前2時15分ごろから午前2時30分ごろまでの間に、岡山市北区柳町のリラクゼーション整体店に客を装って入り、接客中の経営者の女性（42）の背後から