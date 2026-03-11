昭和のスターと同じ名前を持つ、神戸国際大付の石原悠資郎。センバツには減量して臨むが、どんな打球を見せるのか高校野球は「DH時代」へ。3月19日から阪神甲子園球場で開幕する第98回選抜高校野球大会（センバツ）で、「指名打者制度」が導入される。投手の負担軽減と選手の出場機会の拡大が主な狙いだが、高校野球が今まで以上に攻撃的に変わる可能性がある。なお、先発投手が降板後もDHとして出場し続けることができる、通称「