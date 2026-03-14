午前中、晴れていたのに、夕方は雷雨が･･･。天気が変わりやすい時期に注意しなければならないのが「雷」です。 【写真を見る】突然の雷･･･近くに避難できる場所がない時どうすれば？雷から身を守る大切な行動「保護範囲」と最終手段の「雷しゃがみ」とは 先月(9月)10日、午後2時ごろ、岡山市内中心部で雷を伴った視界が見えないほどの大雨【画像①】に見舞われました。 翌日には、「記録的短時間大雨情報」が岡山県に発