「岡田更生館は恐ろしい」浮浪者救援の名目で国から多額の扶助費が支給されていたものの、館長や関係者がグルになり、悲惨な搾取が行われていた岡山県吉備郡の浮浪者収容施設「岡田更生館」（以下、本稿では当時の社会情勢や公的文書 、報道に基づき、歴史的事実を正確に伝えるため、あえて「浮浪者」という言葉を使用する）。前編記事〈『カイジ』超えの“強制労働施設”は岡山県に実在した…栄養失調で死者が相次ぎ、脱走者は死