岡山中央警察署 自宅に火をつけて全焼させたとして、岡山市中区の自称会社員の男（32）が非現住建造物等放火の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は3月15日午後2時半ごろ、岡山市中区の自宅に火をつけて全焼させた疑いがもたれています。自宅は木造3階建てで、男は一人で暮らしていました。 男は出火後すぐに「自宅に火をつけた」と110番通報していて、駆けつけた警察官が火のついた住宅から出てきた男