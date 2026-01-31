2026年1月28日、香港メディア・香港01は、中国のインターネット法院が生成AIの誤情報と「賠償の約束」をめぐる国内初の訴訟に対し、原告の請求を棄却する判決を下したと報じた。記事によると、昨年6月に原告の梁（リアン）さんがあるAIプラットフォームを利用して大学の受験情報を検索したところ、AIが実在しないキャンパス情報を提示したという。AIは梁さんがその誤りを指摘してもなお自説を曲げないばかりか「もし生成した内容に