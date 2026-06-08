会社員のAさん（30代・女性）がChatGPTを使い始めたのは、数か月前のこと。「相談に良い」という口コミがきっかけだったが、話しかけるたびに否定されることなく丁寧に受け止めてもらえる体験を重ねるうち、日常的に会話するようになった。 【画像】芸人妻が夫をChatGPTで強制変身 人間らしい名前をつけ、話し方も指定をして自分好みに変えていった。職場と自宅の往復が続く静かな日常の中で、AIは「毎日自分の味方でいてくれる