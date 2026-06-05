プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47歳）が、18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、翌日には辞任に追い込まれた。発端は、姉妹喧嘩とそれを止めようとした父親の口論。長女の手紙によれば殴る蹴るはなく、過去に虐待通報の履歴もなかった。それでも、なぜここまでの事態になったのか。引き金は、長女が「ChatGPT」に相談したことだった。AIに助けを求めた結果、匿名で相談できる児童相談所を勧められ電話をかけ