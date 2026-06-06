実在する女子児童の写真を生成AIを使って、「性的ディープフェイク」と呼ばれるわいせつ画像に加工し提供した罪で、30代の男性が罰金50万円の略式命令を受けたことが分かりました。 【写真を見る】女子児童の写真を生成AIでわいせつな画像に…「性的ディープフェイク」を製造・提供した罪で30代男性に罰金50万円の略式命令 名古屋区検察庁などによりますと、30代の男性は、実在する女子児童2人の写真を生成AIを使っ