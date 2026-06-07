半導体大手のキオクシアホールディングス（HD）が6月2日に開催したインベスター・デイ（投資家説明会）は、同社の成長戦略と株主還元への強いコミットメントを印象付ける内容となった。製品競争力や市場の構造変化を背景に、中長期的な成長シナリオの全貌が語られた。【こちらも】NISA成長投資枠の次の一手AI・半導体投資に注目説明会で注目を集めたのは、独自の技術優位性だ。生成AIの普及で需要が急増する「KVキャッシュ」