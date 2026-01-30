フジテレビの清水賢治社長は30日、およそ10カ月ぶりに記者会見を開いた。会見では、一連の問題が退職や採用に影響が出ているのか？という質問が飛んだ。【映像】フジテレビ清水賢治社長の記者会見の様子記者が、「問題発覚からのこの1年間で一連の問題を理由にした退職者というのは出ていますでしょうか？また、新卒採用試験の応募者に影響などが出ているのでしょうか？」と質問。清水社長は退職者の数は開示していないと