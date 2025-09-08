フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催し、10月改編の方針を示した。フジテレビ本社＝東京・台場○「for the NEXT」をテーマにコンテンツ制作を展開同局では、一連の問題を受けてコンテンツカンパニーへの転換を目指し、今年7月の組織改革後の最初の10月改編となる今回、「for the NEXT」をテーマにコンテンツ制作を展開していく方針を示した。同局の清水賢治社長は今年6月、「フ