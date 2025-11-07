フジ・メディア・ホールディングスと子会社のフジテレビは7日、両社の安田美智代取締役が辞任したと発表。同日夕、清水賢治社長が取材に応じて説明した。フジテレビの清水賢治社長安田氏は、今年3月にフジテレビ取締役、6月にフジHDの取締役に就任。9月中旬に一部不適切な経費精算の疑いが認められ、外部専門家や関係部局を入れて調査を行った結果、会食費用や手土産などの物品購入について事実と異なる経費精算を行っていた事例が