楽天モバイルの契約数1000万回線突破記念キャンペーン「超楽天祭」が2月4〜18日に開催！楽天モバイルは29日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において契約数が2025年12月25日（木）に1000万回線を突破したことを記念してキャンペーン「超楽天祭」を2026年2月4日（水）10：00から2月18日（水）9：59まで開催する