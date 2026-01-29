【台北＝園田将嗣】台湾で唯一飼育されている台北市立動物園の３頭のパンダは、日本などと異なり返還する必要がない。中国が台湾を「国内」とみなし、香港やマカオと同様に貸与ではなく寄贈したという中台の特殊な関係があるためだ。台湾のパンダは、母親の「円円（ユエンユエン）」（２１歳）と、その子どもの「円仔（ユエンザイ）」（１２歳）、「円宝（ユエンバオ）」（５歳）の姉妹だ。中国に融和的な国民党の馬英九（マー