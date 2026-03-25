イランによるホルムズ海峡封鎖で、世界の原油の約3割が通過するルートが遮断されている。ガソリンやエネルギー価格への直撃に加え、物流やインフレへの影響が連日メディアのトップニュースになっている。そこでは「石油」「原油」「重油」「軽油」などの言葉が飛び交うが、ニュースを正しく理解するために整理する。 まず、「石油」は地下からくみ上げた「原油」と、それを精製した製品の総称だ。原油は