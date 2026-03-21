韓国で、銀行の口座振替時に使用する「送金メモ」機能も“通信媒体”に該当するという最高裁の判断が下された。入金時に性的羞恥心を誘発する文言を送金メモとして送信した場合、性暴力処罰法で処罰できるという趣旨だ。【写真】「女はみんな×××するから」韓国デパートに載った最悪の卑猥コメント3月19日、法曹界によると、最高裁第3部（主宰：イ・フング大法官）は今月12日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（通信媒体利