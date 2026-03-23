大谷翔平は、最高のパフォーマンス維持のために「睡眠」にこだわっていることは有名だ。1日10～12時間（夜間10時間＋昼寝）の睡眠をとり、単に長いだけでなく「質」へのこだわりも強い。寝具メーカー西川のオーダーメード枕やマットレスを遠征先にも持参し、どこでも同じ質の睡眠をとれるようにしている。 そんな大谷効果もあってか、昨今は睡眠の質向上を考える人が増えている。国内