中国の電気自動車（EV）最大手、比亜迪（BYD）は、海外市場での成長を一段と加速させる方針です。同社は2026年に中国以外の市場での販売台数を130万台に引き上げる目標を掲げており、前年実績から約25%の増加を見込んでいます。1月24日に上海市内で開かれたメディア向け説明会で、ブランド・広報部門総経理の李雲飛氏が明らかにしました。BYDは2025年に約460万台の新エネルギー車を販売し、そのうち純電気自動車は約226万台を占め