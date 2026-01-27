ドジャース・大谷翔平（31）が1月24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部が主催する晩餐会に2年ぶりに出席。妻・真美子さん（29）と揃って出席した。【写真を見る】肩から胸元があらわに…“別人級”と評された真美子さんの“ヘルシーな筋肉美”ナ・リーグとア・リーグのMVPや新人王などを表彰する同イベント。2025年のナ・リーグMVPに選ばれた大谷は英語でスピーチし、球団や関係者、そして「私の