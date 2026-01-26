女優の加賀まりこ（82）が、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同番組で共演した女優・冨士眞奈美（88）の自宅について語った。“60年来の親友”という2人。冨士の長女で作家・岩崎リズがまだ幼い頃の話として、冨士は「下から大きな声で（加賀が）“冨士眞奈美〜！”って呼ぶの」と回想。「だから近所中に聞こえちゃう。池田元首相邸とか教会とかが側にあるんだけど、この人大きな声で呼ぶ