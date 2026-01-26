テネシー州の住宅街で電線にぶら下がったつらら＝25日、ナッシュビル（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部や南部から北東部にかけての広範囲を襲った歴史的な寒波で、25日は各地で大雪となり、気温も低下した。南部テネシー州などで一時、計100万戸以上が停電した。25日に全米で欠航した航空便は1万1千便以上で、米メディアは24日からの欠航便は新型コロナウイルス禍以降で最多と報じている。AP通信によると、カナダ国境