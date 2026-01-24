「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８・５」（２４日、都内）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、１年半ぶり参戦となった朝倉海の１番弟子、“勾配ニキ”こと信原空は沖縄喧嘩自慢の太陽に開始１３秒で衝撃のＫＯ負けを喫した。序盤から打ち合いの様相をみせていたが、太陽が一気に前に出て、右のハイキックから畳みかけて左フック一閃。信原の顎を打ち抜いた。信原は立ち上がることができず、レフ