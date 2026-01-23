【モデルプレス＝2026/01/23】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（2026年3月27日公開）より、ポスターと本予告映像が解禁。あわせて、同作の主題歌がKing ＆ Princeの「Waltz for Lily」であることが発表された。【写真】キンプリ永瀬、吉川愛を抱きかかえる キンプリ初解禁のラブソング◆「鬼の花嫁」ポスター＆本予告映像解禁今回解禁されたポスターでは、白い彼岸花に彩られた幻想的な空間