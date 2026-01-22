伝説的ファッションデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が19日、ローマの自宅で家族に囲まれながら息を引き取った。93歳だった。財団によると、21日から22日にかけてローマで一般弔問が行われ、葬儀は23日午前に予定されている。 【写真ヴァレンティノ氏にキスするグウィネス・パルトロウ ジョルジャ・メローニ伊首相は、Xで「ヴァレンティノはスタイルとエレガンスの巨匠であり、イ