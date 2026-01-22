一体何が――。元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２２日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」を前日２１日に続き欠席した。番組冒頭で司会の羽鳥慎一は「玉川さんは今日と明日お休みです」とだけ説明。理由については触れなかった。同氏は２１日も欠席しており、告知通りならば３日連続で不在となる。２１日は水曜レギュラーコメンテーターでジャーナリストの浜田敬子氏も欠席。理由は不明。代役として東京大学大学院総合文化研