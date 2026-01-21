1月21日、船橋競馬場で行われた11R・ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に3番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）、3着に2番人気のチャーリー（牡3・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:55.4（良）。【動画】戸崎圭太フィンガーが重賞初制覇…ブルーバードカップダートクラシック戦線へ名乗り戸崎圭太騎乗の1番人気、