プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「オムそば」 「カリフラワーと豆のサラダ」 「チーズポテト」 の全3品。 居酒屋さんにいるような、楽しい気分になる献立です。【主食】オムそば いつもの焼きそばに一工夫。薄焼き卵の上にケチャップやマヨネーズで好きにデコっても楽しいですね。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：604Kcal レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、