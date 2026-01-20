【今日の献立】2026年1月21日(水)「オムそば」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「オムそば」 「カリフラワーと豆のサラダ」 「チーズポテト」 の全3品。
居酒屋さんにいるような、楽しい気分になる献立です。
【主食】オムそば
いつもの焼きそばに一工夫。薄焼き卵の上にケチャップやマヨネーズで好きにデコっても楽しいですね。
調理時間：30分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
豚ひき肉 50g
干し桜エビ 大さじ2
サラダ油 大さじ1
玉ネギ 1/4個
ニンジン 2~3cm
キャベツ 2~3枚
ピーマン 1個
塩コショウ 少々
酒 大さじ1
ウスターソース 大さじ3
ケチャップ 大さじ1
＜薄焼き卵＞
卵 2個
サラダ油 小さじ2
＜トッピング＞
マヨネーズ 大さじ1
ケチャップ 大さじ1
青のり 適量
あらかじめ温めておくと炒めるときにほぐれやすくなります。
玉ネギは薄切り、ニンジンは皮をつけたまません切りにする。キャベツは2cm角に切る。ピーマンはヘタと種を取り除き、細切りにする。
2. 玉ネギ、ニンジンを炒め合わせ、しんなりしたらキャベツ、ピーマンも加えて炒め、塩コショウする。
3. 中華麺をほぐして加え、酒をふって蓋をして1〜2分程蒸し焼きにする。ウスターソースとケチャップを入れて炒め合わせ、器に盛りつける。
4. ＜薄焼き卵＞を作る。別のフライパンにサラダ油を中火にかけ、温まったら半量の溶き卵を流し入れる。両面を焼いたら取り出し、2枚分の薄焼き卵を作る。
5. 薄焼き卵を焼きそばにかぶせるようにのせ、＜トッピング＞をかける。
＜トッピング＞のマヨネーズとケチャップはそれぞれラップにくるみ、竹串で穴をあけると、細い線が描けます。可愛らしく絵を描いても楽しいですね。
【副菜】カリフラワーと豆のサラダ
マヨネーズ+クリームチーズ+スパイスでおしゃれな味わいに。ホックリした豆がアクセント。
調理時間：15分
カロリー：196Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ミックスビーンズ 100g
＜ドレッシング＞
クリームチーズ 20g
マヨネーズ 大さじ1
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
ドライパセリ 少々
ナツメグ 少々
2. ＜ドレッシング＞のボウルに、(1)とミックスビーンズを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
クリームチーズが溶けにくい場合は10〜20秒程度電子レンジにかけて柔らかくしましょう。
【副菜】チーズポテト
揚げずに、オーブントースターで作ります。溶けたチーズがソースになり、いくらでも食べられる美味しさに。
調理時間：25分
カロリー：220Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
オリーブ油 大さじ1
塩 適量 ピザ用チーズ 30g
粗びき黒コショウ 適量
2. グラタン皿にオーブンシートを敷いて(1)を入れてピザ用チーズをかける。
3. オーブントースターに再度入れてチーズが溶けるまで2〜3分加熱し、粗びき黒コショウを振る。
