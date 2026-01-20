プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「オムそば」 「カリフラワーと豆のサラダ」 「チーズポテト」 の全3品。
居酒屋さんにいるような、楽しい気分になる献立です。

【主食】オムそば
いつもの焼きそばに一工夫。薄焼き卵の上にケチャップやマヨネーズで好きにデコっても楽しいですね。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

中華麺  (焼きそば用)2玉
豚ひき肉  50g
干し桜エビ  大さじ2
  サラダ油  大さじ1
玉ネギ  1/4個
ニンジン  2~3cm
キャベツ  2~3枚
ピーマン  1個
塩コショウ  少々
酒  大さじ1
ウスターソース  大さじ3
ケチャップ  大さじ1
＜薄焼き卵＞
  卵  2個
  サラダ油  小さじ2
＜トッピング＞
  マヨネーズ  大さじ1
  ケチャップ  大さじ1
  青のり  適量

【下準備】

中華麺は袋に竹串などで穴をあけ、電子レンジで1分加熱する。＜薄焼き卵＞の卵を割りほぐす。

©Eレシピ


あらかじめ温めておくと炒めるときにほぐれやすくなります。
玉ネギは薄切り、ニンジンは皮をつけたまません切りにする。キャベツは2cm角に切る。ピーマンはヘタと種を取り除き、細切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油と干し桜エビを入れて中火にかけ、香りが出るまで炒める。豚ひき肉を入れ、色が変わるまで炒める。

©Eレシピ


2. 玉ネギ、ニンジンを炒め合わせ、しんなりしたらキャベツ、ピーマンも加えて炒め、塩コショウする。

©Eレシピ


3. 中華麺をほぐして加え、酒をふって蓋をして1〜2分程蒸し焼きにする。ウスターソースとケチャップを入れて炒め合わせ、器に盛りつける。

©Eレシピ


4. ＜薄焼き卵＞を作る。別のフライパンにサラダ油を中火にかけ、温まったら半量の溶き卵を流し入れる。両面を焼いたら取り出し、2枚分の薄焼き卵を作る。

©Eレシピ


5. 薄焼き卵を焼きそばにかぶせるようにのせ、＜トッピング＞をかける。

©Eレシピ


＜トッピング＞のマヨネーズとケチャップはそれぞれラップにくるみ、竹串で穴をあけると、細い線が描けます。可愛らしく絵を描いても楽しいですね。

【副菜】カリフラワーと豆のサラダ
マヨネーズ+クリームチーズ+スパイスでおしゃれな味わいに。ホックリした豆がアクセント。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：196Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カリフラワー  (小)1/2株(150g)
ミックスビーンズ  100g
＜ドレッシング＞
  クリームチーズ  20g
  マヨネーズ  大さじ1
  塩  小さじ1/2
  コショウ  少々
  ドライパセリ  少々
  ナツメグ  少々

【下準備】

カリフラワーは小房に分ける。ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. カリフラワーを耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで3分加熱する。

©Eレシピ


2. ＜ドレッシング＞のボウルに、(1)とミックスビーンズを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ


クリームチーズが溶けにくい場合は10〜20秒程度電子レンジにかけて柔らかくしましょう。

【副菜】チーズポテト
揚げずに、オーブントースターで作ります。溶けたチーズがソースになり、いくらでも食べられる美味しさに。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：220Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ジャガイモ  1~2個(300g)
オリーブ油  大さじ1
塩  適量 ピザ用チーズ  30g
粗びき黒コショウ  適量

【作り方】

1. ジャガイモは皮をむいて、1cm角の拍子木切りにする。オーブンシートを敷いたオーブントースターの天板に重ならないように広げ、全体に塩とオリーブ油をかけ。20分焼く。

©Eレシピ


2. グラタン皿にオーブンシートを敷いて(1)を入れてピザ用チーズをかける。

©Eレシピ


3. オーブントースターに再度入れてチーズが溶けるまで2〜3分加熱し、粗びき黒コショウを振る。

©Eレシピ