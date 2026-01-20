日本マクドナルドは、平日ランチ限定のおトクなセット「ひるまック」にて、マックフライポテトとドリンクを無料でサイズアップ（Mサイズ→Lサイズ）できるキャンペーンを2026年1月26日（月）から30日（金）まで実施します。通常なら+100円のところ、5日間限定で無料になるビッグチャンス到来です。通常+100円が無料に！ 600円台でLサイズの満足感「ひるまック」は、平日の10時半から14時までの限定で提供される人気のランチセット