ドジャースが最多勝右腕ペラルタを狙っているという(C)Getty Imagesドジャースがブルワーズの29歳右腕フレディ・ペラルタの獲得へ交渉を継続していると報じられた。ドジャース専門メディア『DodgersBeat』は、米紙『New York Post』のジョン・ヘイマン氏の報道に触れ、ドジャースがペラルタに関心を示していることを伝えている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るブルワーズ一筋のペラル